Китайская армия объявила о выполнении задач в ходе военных учений вокруг Тайваня

Китайская армия провела масштабные учения у берегов Тайваня Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Китая сообщили, что все поставленные в рамках "военных мероприятий" у берегов Тайваня задачи успешно выполнены. С таким официальным заявлением выступили в Народно-освободительной армии (НОАК) КНР.

Отмечается, что нынешний этап военных учений вокруг Тайваня завершен, однако не исключается, что в самое ближайшее время проведение учений будет продолжено.

"Все задачи в рамках военных мероприятий в морской акватории и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань успешно выполнены", - рассказал представитель восточной зоны боевого командования НОАК Ши И.

Учения проводились китайскими военными на фоне недавнего визита на Тайвань спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. В Пекине восприняли этот визит как нарушение суверенитета и территориальной целостности страны со стороны Соединенных Штатов. Китай обещает дать жесткий ответит на этот визит, власти КНР уже сообщили о разрыве взаимоотношений с США в целом ряде сфер.