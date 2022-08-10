Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика10 августа 2022 9:14

МВД Херсонской области заявило о задержании группы пособников украинских спецслужб

У подозреваемых обнаружили тайники с вооружением
Елизавета КУЗНЕЦОВА
МВД Херсонской области заявило о задержании группы пособников украинских спецслужб

МВД Херсонской области заявило о задержании группы пособников украинских спецслужб

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Министерство внутренних дел Херсонской области в среду, 10 августа, заявило о задержании группы пособников украинских спецслужб.

«Задержали четырех жителей Херсонской области 1977-1984 годов рождения. В Голопристанском районе они перевозили по реке диверсантов, оружие, боеприпасы и оборудовали в лесу тайники», - сказано в заявлении ведомства.

Отмечается, что один из задержанных на велосипеде под видом рыбака объезжал места дислокации российской армии для того, чтобы позже передать данные и координаты украинским военным.

У подозреваемых обнаружили тайники с вооружением. Сообщается об изъятии четырех противотанковых мин с запалами, трех автоматов Калашникова, травматического пистолета, патронов, а также гранат и двух польских гранатометов «Комар».

В министерстве уточнили, что на данный момент проводятся следственные действия, личности задержанных установлены.