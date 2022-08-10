Российская авиация сбила три украинских самолета в Николаевской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны РФ в среду, 10 августа, заявило, что истребители Воздушно-космических сил (ВКС) России сбили сразу три военных самолета Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Истребительной авиацией ВКС России в воздушных боях над территорией Николаевской области сбито три самолета воздушных сил Украины», - говорится в заявлении военного ведомства.

Уточняется, что один из самолетов, Су-25, был сбит в районе населенного пункта Новохристофоровка, другой МиГ-29 уничтожен над Троицко-Сафоновом, а третий - Су-27 – был подбит в районе населенного пункта Новоселье.

В министерстве также сообщили, что в районе населенного пункта Пески, расположенного в Донецкой Народной Республике (ДНР) в результате ударов ВКС России утратила боеспособность 56-я мотопехотная бригада украинских войск. Отмечается, что большинство украинцев, которые были мобилизованы для восполнения потерь, дезертировали.