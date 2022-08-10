Министерства попросили Минфин России дополнительно выделить из бюджета порядка 5 трлн рублей

Министерства просят Минфин выделять из бюджета дополнительно 5 трлн рублей в год Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские министерства попросили Минфин России выделить из бюджета дополнительно 5 трлн рублей в год на плановый период 2023-2025 годов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В поступивших заявках была указана потребность в дополнительном финансировании порядка 5 трлн рублей ежегодно", - говорится в сообщении Минфина.

Средства необходимы для реализации намеченных целей в экономике и выполнения социальных обязательств.

Министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что период характеризуется высокими рисками для сбалансированности федерального бюджета. Чтобы сохранить стабильность, планируется использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) России, мобилизовать доходные источники и оптимизировать расходы для повышения их результативности, добавил глава Минфина.

Как ранее писал сайт kp.ru, объем ФНБ России за июль 2022 года увеличился в рублях на 1,38 триллиона рублей и составил почти 12,156 триллиона (около 198,3 млрд долларов). При этом объем ликвидных активов фонда (деньги на банковских счетах в Центробанке) составил более 8,6 триллиона рублей, что эквивалентно 141,3 миллиарда долларов, или 6,5% ВВП, прогнозируемого на текущий год.

Напомним, по прогнозу Центробанка, половина федерального бюджета в нынешнем году "утечет" из России. Согласно новому прогнозу ЦБ, отток капитала в нынешнем году составит огромную сумму - $243 млрд. Это в три с лишним раза больше, чем в 2021-м.