Кадыров сообщил об освобождении завода Knauf в Соледаре от нацистов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что территория завода Knauf в городе Соледаре Донецкой Народной Республики (ДНР) зачищена от «бандеровских элементов».

В своем Telegram-канале Кадыров написал, что бойцы спецназа «Ахмат» совместно со вторым корпусом народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) взяли под контроль территорию завод.

«И.о. командира спецназа "Ахмат" Ахмед "Комбат" Сайдарханов, докладывает, что территория предприятия зачищена от бандеровских элементов. Это очередное прекрасное достижение наших бойцов», - отметил глава Чечни в своем сообщении.

Напомним, днем ранее, 9 августа, Кадыров заявил о взятии союзными войсками под контроль территории завода Knauf, уточнив также, что о ситуации в Донбассе ему доложил исполняющий обязанности командира спецназа "Ахмат" Ахмед Сайдарханов.