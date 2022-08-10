Российские военные уничтожили на Украине немецкую боевую машину Gepard

Немецкая боевая машина Gepard была поставлена Киеву по решению правительства ФРГ Фото: REUTERS

Российские военные отчитались об уничтожении немецкой военной техники, которую Берлин поставил Киеву. По информации Минобороны РФ, высокоточными ударами уничтожена произведенная в ФРГ и использовавшаяся ВСУ боевая машина Gepard.

Техника немецкого производства уничтожена в Николаевской области.

"В районе населенного пункта Новопавловка Николаевской области уничтожена поставленная киевскому режиму Германией боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса "Гепард", - отмечает официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что все поставляемое Киеву западное вооружение будет уничтожаться российскими Вооруженными силами. По его словам, иностранное оружие, направленное на Украине, является абсолютно легитимной целью для российской армии. Российский дипломат отмечал, что военные поставки Киеву лишь затягивают конфликт и лишают Украину шанса на его мирное урегулирование.