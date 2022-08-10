Премьер Эстонии Кая Каллас заразилась коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в среду, 10 августа, заявила, что заразилась коронавирусной инфекцией и в связи с этим ушла на самоизоляцию.

По ее словам, экспресс-тесты на ковид и в понедельник, 8 августа, и во вторник, 9 августа, показали отрицательный результат, однако в среду, 10 августа, тест был уже положительным.

«Утро началось позитивно - к сожалению, ковид-позитивно. Многие обратили внимание, что в понедельник у меня не было голоса, но я списала это на простуду от кондиционера … К вечеру понедельника, однако, поднялась высокая температура», - написала глава эстонского правительства в социальных сетях.

Каллас уточнила, что ее семейный врач предписал ей оставаться дома по крайней мере в течение 48 часов после того, как симптомы пропадут, а все запланированные встречи и поездки отменяются.

«Я призываю всех быть осторожными и следить за своим здоровьем, потому что коронавирус вновь распространяется очень быстро», - добавила она.

Напомним, днем ранее премьер Эстонии призвала страны Евросоюза прекратить выдавать въездные визы россиянам, заявив, что посещение Европы не является правом человека, а является «привилегией».