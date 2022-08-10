Оскандалившаяся Наргиз Закирова беременна в 51 год

Наргиз. Фото: vk.com/nargizzakirovaofficialgroup

51-летняя поп-исполнительница Наргиз Закирова, со скандалом "депортированная" из России в Узбекистан, намеком сообщила о своей беременности.

Певица выложила в интернет фотографию с явно увеличившимся животом, руку на который положил ее супруг. Наргиз сопроводила снимок всего одним словом – "быть".

Многие комментаторы поспешили поздравить артистку с беременностью и пожелали ей счастья в личной жизни.

Живот Наргиз заметно увеличился Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Напомним, Наргиз закрыт въезд в Россию на ближайшие 50 лет: недавно ее задержали при пересечении границы и, вручив уведомление от ФСБ, отправили обратно в Узбекистан - так звезда поплатилась за свои высказывания о спецоперации.

Как ранее писал сайт KP.RU, после депортации Наргиз выразила мнение, что за пределами сможет вернуть в репертуар "полюбившиеся песни". Вероятно, речь идет о композициях "Нежность", "Мы вдвоем" и "Нас бьют - мы летаем", права на которые принадлежат лейблу продюсера Максима Фадеева.

Последний намек понял и напомнил, что за это если Наргиз действительно будет петь на концертах хиты Фадеева, ей грозит уголовное наказание вплоть до реального заключения.