Банку России предложили блокировать переводы свыше десяти тысяч рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представители Экспертного совета по защите прав потребителей финансовых услуг при Центробанке России предложили регулятору для борьбы с мошенниками замораживать переводы, превышающие десять тысяч рублей.

Как передает «Известия», для разблокировки перевода клиенту будет необходимо пройти дополнительную идентификацию или ввести фиксированный ПИН-код. Подобные меры могут ввести и для получения кредитов, которые иногда оформляют без согласия заявителя

Одна из членов экспертного совета, руководителя проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За права заемщиков» Евгения Лазарева заявила, что подобны механизм показал эффективность во время работы на маркетплейсах и сервисах объявлений.

Тем временем, вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков считает, что такой шаг приведет к дополнительным расходам как для самих финансовых организаций, так и для клиентов. По его словам, десять тысяч рублей является популярной суммой для переводов.

По данным Центробанка России, в первом квартале 2022 года россияне перевели через Систему быстрых платежей (СБП) в среднем 5,6 тысячи рублей, что больше чем за весь прошлый год.