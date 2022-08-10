Бирюков: К новому отопительному сезону в Москве готово 90% тепловых сетей

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил новые подробности о подготовке города к предстоящему отопительному сезону.

«С начала проведения летних профилактических работ полностью готовы 90% магистральных и разводящих тепловых сетей, - отметил заммэра. - Все работы идут строго по графику. Их планируется завершить в установленный срок - к 1 сентября».

По его словам, специалисты Комплекса городского хозяйства проводят гидравлические и температурные испытания на тепловых сетях. Их начинают после окончания отопительного сезона. Как раз на время этой профилактики в жилых домах, офисах и других учреждениях временно отключают горячую воду.

Благодаря этому удаётся найти потенциально ненадежные участки сетей и восстановить их за короткий срок.

«В общей сложности проведем испытания на более чем 17 тысячах километров магистральных и разводящих тепловых сетей, - уточнил Бирюков. - Они обеспечивают теплоснабжение более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов».

Впрочем этим подготовка к отопительному сезону не ограничивается. Одновременно на районных тепловых станциях и центральных тепловых пунктах проходит профилактический и капитальный ремонт.