Турэксперты посоветовали бронировать осенний и зимний отдых заранее из-за повышенного спроса

Турэксперты раскрыли, во сколько обойдется осенью отдых за границей и внутри России Фото: Олег ЗОЛОТО

Летний сезон в самом разгаре, но многие туристы уже озаботились будущими путешествия, что позволяет существенно экономить

Летний сезон еще не закончился, а многие туристы уже озадачились будущими поездками. Турэксперты рассказали, какие направления обещают стать самыми выгодными для отдыха осенью и зимой.

В этом году из-за многочисленных ограничений стали популярны страны ближнего зарубежья - Армения, Азербайджан, Узбекистан, Белоруссия Спрос на них в сравнении с прошлым годом вырос на 80%. А среди морских лидируют ОАЭ, Египет, Турция, Мальдивы, а также Таиланд.

По оценкам экспертов, этой осенью будут популярны Узбекистан – летом там очень жарко, а осенью температура нормализуется. Армения и Азербайджан – там начинается сезон фруктов и овощей. В Белоруссии спокойный санаторный отдых, плюс туристические маршруты и заповедники.

Отдых осенью в Армении обойдется в 25-26 тысяч рублей с человека, а гастротур в Азербайджан и Узбекистан примерно в 50 тыс.руб. за 6 дней.

Пятидневный отдых в октябре в Белоруссии стоит 30 тыс.руб.

- Объем бронирований туров на зимний сезон уже в восемь раз превысил показатель за аналогичный период прошлого года, - рассказали "Российской газете" в компании Tez Tour.

Цена отдыха за границей осенью:

Египет – семь ночей на «все включено» - 70 тыс.руб,

ОАЭ – отт 63 тыс.руб. с человека,

Турция – от 93 тыс.руб/на двоих,

Таиланд – от 150 тыс.руб. с человека.

Мальдивы – отель "четыре звезды" от 109,2 тыс. руб,

Шри-Ланка - отель "пять звезд" – от 120 тыс. руб.,

Венесуэла – отель "три звезды" - от 113 тыс. руб.

Не стоит сбрасывать со счетов внутренние направления для отдыха. Сегодня в самые популярные направления летают чартеры, что делает дорогу дешевле.

Куда можно поехать осенью в России:

Байкал – от 46 тыс.руб,

Алтай – 38 тыс.руб,

Казань – 23 тыс.руб,

Бурятия – 40 тыс.руб,

Шерегеш в Кемеровской области - от 29 тыс. руб,

Сочи «Красная поляна» - от 103 тыс. руб/на двоих без перелета,

"Роза Хутор" в декабре - от 55 тыс. руб. без перелета.

- Бронировать внутренние туры лучше заранее. В новогодние даты спрос вырастет на 10-20% по сравнению с прошлым годом, - предупредили в АТОР.

А вот туры в европу под вопросом. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала поездки в Европу для россиян «привилегией, а не правом». По ее мнению, Евросоюз должен незамедлительно прекратить выдачу виз туристам из России. В Ростуризме надеются, что европейские чиновники не станут прислушиваться в эстонскому премьеру, пишет ФАН.

А еще российским туристам запретили посещать Венсенский замок во Франции, сообщает телеканал "360".