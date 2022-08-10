V4: компании с "неясной историей владения" получат шанс скупить сельхозугодья Украины

Компании с "неясным прошлым" с 2024 года могут начать скупать сельхозугодья Украины Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Крупные компании с "с неясной историей владения", арендовавшие украинские угодья на сотни тысяч гектаров, с 2024 года смогут выкупить эту землю. Об этом сообщает венгерское новостное агентство V4 со ссылкой на слова председателя Общества венгерской культуры Закарпатья Ласло Брензовича.

"Вообще в договорах прописано преимущественное право покупки, и с 2024 года по закону преимущественное право покупки земель будет у арендаторов, - аргументировал Брензович. - Однако это такие огромные компании, что невозможно узнать, какова их история владения".

Эксперт не исключил, что фактическими владельцами подобных компаний могут оказаться американские и китайские предприятия, которые использовали для аренды земли украинских юридических лиц. Также Брензович отметил, что много сельхозугодий находится в руках олигархов с украинским паспортом.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент Украины Владимир Зеленский в апреле 2020 года подписал закон об отмене моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения. В документе оговорено, что с 2021-го первые два года покупать украинский чернозем – не более 100 гектаров в одни руки – смогут только граждане страны (физические лица). А уже с 2024 года сельскохозяйственные земли смогут приобретать юридические лица Украины.

Напомним, за время разработки этого законопроекта в него было внесено несколько тысяч различных поправок, обсуждая которые депутаты даже дрались. В итоге подготовили проект закона, названный Владимиром Зеленским "самым лояльным" из всех подобных документов в других странах.