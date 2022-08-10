Главы МИД стран G7 призвали Россию "незамедлительно передать" под контроль Украины Запорожскую АЭС

Министры иностранных дел «Большой семерки» призвали Россию «незамедлительно передать» под контроль Киева Запорожская атомную электростанцию (АЭС). Об этом говорится в заявлении глав внешнеполитических ведомств, которые указывают на возможные угрозы на ядерных объектах на Украине.

«Мы обращаемся к России с призывом, чтобы она немедленно вернула полный контроль над Запорожской АЭС ее законному суверенному владельцу, Украине», - говорится в заявлении дипломатов, которые также поддержали действия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по усилению безопасности ядерных объектов.

В «Большую семерку» входят Великобритания, Германия, Италия, Франция, Япония, Канада и США.

Напомним, накануне появилось сообщение, что два из шести энергоблоков Запорожской АЭС работают не на полную мощность после обстрелов территории атомной электростанции со стороны украинских военных. Однако в минувшую среду, 9 сентября, глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий сообщил о штатной работе Запорожской атомной электростанции (АЭС), отметив, что для ее защиты от ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут усилены системы противовоздушной обороны (ПВО).