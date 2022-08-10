Кириенко сообщил о рекордном числе экономических санкций против России

Сергей Кириенко. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

По данным на конец июля против России введено 1160 экономических санкций, что является абсолютным рекордом за всю историю человечества. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Такого количества санкций не вводилось никогда и ни против одного государства", - подчеркнул Кириенко на открытии форума молодых политологов России "Дигория" в среду, 10 августа 2022 года.

Как ранее писал сайт KP.RU, в середине июня официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что западные страны приняли свыше 10 тысяч санкционных ограничений, связанных с Россией.

Захарова назвала абсурдным не число антироссийских санкционных ограничений, а причины, по которым эти санкции были введены. "За поддержку действий Российского государства", - привела представитель МИД РФ в пример одну из формулировок.