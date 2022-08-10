В Москву на конференцию по безопасности приедут министры обороны 35 стран

В российскую столицу, несмотря на санкции против РФ, прибудут делегации нескольких десятков иностранных государств Фото: pixabay.com

Делегации из 35 иностранных государств подтвердили участие в Московской конференции по международной безопасности. Об этом рассказал заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного чиновника российского оборонного ведомства, всего в нынешнем году приглашения направлены представителям 109 стран, в том числе руководителям оборонных ведомств 89 государств и главам восьми международных организаций, 220 российским и иностранным экспертам в области безопасности.

Всего в мероприятии, как предполагается, поучаствует более 700 делегатов из почти 70 различных стран мира.

Ранее глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Западу не удалось изолировать Россию с помощью введения жестких санкций. По его словам, многие государства мира по-прежнему продолжают активно взаимодействие с Москвой в торговой, дипломатической, гуманитарной и военной сферах. Лавров считает, что попытка тотальной изоляции РФ изначально была обречена на полный провал, но западные политики этого не понимали.