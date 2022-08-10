Президент Литвы лишил госнаград фигуристов Дробязко и Ванагаса за выступление в шоу Навки

Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Литвы Гитанас Науседа объявил о лишении государственных наград фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса за то, что они выступили на шоу Татьяны Навки "Лебединое озеро" в Сочи.

Науседа в беседе с журналистами назвал поведение спортсменов "циничным поступком", которым они "перечеркнули" все свои заслуги перед страной.

Литовский лидер также не исключил пересмотр национальных законов для инициации процедуры лишения Дробязко гражданства Литвы. Фигуристка получила его в порядке исключения, чтобы представить страну на Олимпийских играх.

Напомним, Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас - призеры чемпионата мира-2000 в танцах на льду. За это они награждены рыцарским крестом ордена Гедиминаса.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент Латвии Эгилс Левитс выразил мнение, что живущих в государстве россиян нужно лишать гражданства за поддержку спецоперации на Украине, поскольку они находятся "вне демократического спектра".

По его словам, в сегодняшней ситуации нейтральная позиция по украинскому вопросу невозможна, так как люди, занимающие ее "не поняли сути дела".