Посол Китая вызван в МИД Британии из-за "агрессивного поведения" Пекина Фото: Михаил ФРОЛОВ

Китайский посол в Лондоне Чжэн Цзэгуан был вызван в Министерство иностранных дел Великобритании из-за «агрессивного поведения и риторики» Пекина по поводу Тайваня.

«Я дала указание официальным лицам вызвать посла Китая, чтобы он объяснил действия его страны. Мы наблюдали все более агрессивное поведение и риторику со стороны Пекина в последние месяцы, которые угрожают миру и стабильности в регионе», - заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Глава внешнеполитического ведомства заявила, что Лондон призывает Пекин «в срочном порядке разрешить все разногласия мирными способами, без угрозы применения силы или принуждения».

Напомним, после визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в столицу Тайваня 2 августа, официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин сообщил, что Китай намерен принять все возможные контрмеры в ответ на визит американского политика, указав также, что китайская сторона будет «решительно защитит национальный суверенитет». Позже Пекин несколько раз делал заявления по поводу ситуации вокруг острова, а также проводил военные учения на соседних территориях.