Шведский министр не исключает, что ЕС приостановит выдачу виз россиянам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр по вопросам интеграции и миграции Андерс Игеман не исключает, что Европейский союз может прекратить выдавать визы российским гражданам.

По его словам, на данный момент странам – членам Евросоюза надо «серьезно подумать» о необходимости «увеличивать спектр санкций», а также изменения визового режима.

«Мы можем обсудить это в соответствующих рабочих группах и потом, возможно, на встрече министров, тогда мы посмотрим, что у нас получится», - приводит агентство ТТ слова главы ведомства, который отметил, что прекращение всех обменов с Москвой может привести к негативным последствиям.

Напомним, Эстония, Латвия и Литва уже приостановили выдачу туристических виз россиянам. Накануне глава эстонского правительства Кая Каллас призвала Евросоюз прекратить выдавать въездные визы российским гражданам, назвав посещение Европы не правом человека, а «привилегией».

Как писал сайт, KP.RU, предложение о запрете выдачи шенгенских виз россиянам внесено на обсуждение седьмого пакета санкций Евросоюза.