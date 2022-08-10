Кириенко заявил, что Украина и НАТО устраивают провокации, чтобы легализовать поставки оружия Киеву

Сергей Кириенко считает, что Запад продолжит поставлять Украине вооружения и боеприпасы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина и НАТО проводят антироссийские провокации, чтобы попытаться легализовать поставки все новых западных вооружений Киеву. С таким заявлением выступил первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Провокация, которую использовало украинское руководство и руководство стран НАТО учит, - уже понятно, что всё это было сделано только для того, чтобы легализовать поставки тяжелого вооружения", - цитирует чиновника РИА Новости.

В частности, ярким примером подобных провокаций, по словам Кириенко, могут служить многочисленные обстрелы Запорожской атомной электростанции со стороны Вооруженных сил Украины (при этом киевские власти утверждают, что к произошедшему они якобы не причастны).

"Украинские ВС расстреливают территорию атомной станции, потом через сутки рассказывают, что это не они, а, оказывается, Россия сама стреляла по себе", - подчеркнул Кириенко.

Ранее Кириенко заявил о том, что в ходе спецоперации на Украине Россия сражается не с украинцами, а фактически со всем миром, со всем "коллективным Западом". Причем, как отмечает первый замглавы АП РФ, активно используются Западом не только военные, но и экономические рычаги. По словам Кириенко, на данный момент против России введено 1160 экономических санкций, что является абсолютным рекордом за всю историю человечества.