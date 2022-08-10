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Общество10 августа 2022 13:12

Ставропольцы призвали власти остановить ночных мотоциклистов

Гонщики мешают горожанам спать
Источник:kp.ru
Жители Ставрополя просит остановить ночных мотоциклистов

Жители Ставрополя просит остановить ночных мотоциклистов

Фото: Анна САДОВНИКОВА

Жители Ставрополя устали терпеть безобразие на дорогах и обратились к градоначальнику. Людей утомляют постоянные ночные гонки по широким улицам - мотоциклисты громко рассекают даже после полуночи.

Горожане призвали власти навести порядок. Об этом сообщает News Tracker.

Рев мотоцикла достигает 100 децибел. Дети и взрослые просыпаются от шума, а на утро сонные и злые уходят на учебу и работу. Устав жаловаться в социальных сетях, горожане решили обратиться напрямую к Ивану Ульянченко, мэру.

При этом мешают спать не только мотоциклисты, но и грузовые машины.

- Вот представьте - ночь, тишина. И едет миксер или "КамАЗ" с прицепом. Такой грохот, что просто ужас, - написали пользователи сети.

Жители Ставрополя надеются, что власти прислушаются к их постоянным жалобам.