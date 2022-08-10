Ставропольцы призвали власти остановить ночных мотоциклистов

Жители Ставрополя просит остановить ночных мотоциклистов
Фото: Анна САДОВНИКОВА
Жители Ставрополя устали терпеть безобразие на дорогах и обратились к градоначальнику. Людей утомляют постоянные ночные гонки по широким улицам - мотоциклисты громко рассекают даже после полуночи.
Горожане призвали власти навести порядок. Об этом сообщает News Tracker.
Рев мотоцикла достигает 100 децибел. Дети и взрослые просыпаются от шума, а на утро сонные и злые уходят на учебу и работу. Устав жаловаться в социальных сетях, горожане решили обратиться напрямую к Ивану Ульянченко, мэру.
При этом мешают спать не только мотоциклисты, но и грузовые машины.
- Вот представьте - ночь, тишина. И едет миксер или "КамАЗ" с прицепом. Такой грохот, что просто ужас, - написали пользователи сети.
Жители Ставрополя надеются, что власти прислушаются к их постоянным жалобам.