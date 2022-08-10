Минцифры Украины потребовало от владельцев соцсетей прекратить массовую блокировку украинских пользователей

Украина требует прекратить массовую блокировку пользователей в соцсетях. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинских пользователей массово блокируют в социальных сетях. Об этом со ссылкой на советника главы украинского МВД Антона Геращенко пишет РИА Новости.

По словам Геращенко, Минцифры Украины обратилось в компанию Meta* с требованием разблокировать ряд страниц в принадлежащих ей социальных сетях. Речь идет, в том числе, о страницах украинских пользователей и общественных организаций, связанных с деятельностью националистического формирования «Азов»**, уточнил Геращенко.

Напомним, деятельность компании Meta Platforms* была признана экстремистской и запрещена в России по решению суда. В июне Московский городской суд признал законным запрет принадлежащих этой компании социальных сетей в России, отклонив жалобу компании Meta Platforms* на решение о признании ее деятельности экстремистской.

Ранее сообщалос, что Meta* заблокировала для россиян доступ к песне победителей Евровидения.

*Организация признана эстремистской, запрещена в России.

**Организация признана террористической, запрещена в России.