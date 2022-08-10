В Минобороны Белоруссии заявили, что Минск поддержал спецоперацию РФ на Украине из-за союзнических отношений с Москвой

Белоруссия является ключевым военным союзником РФ, поэтому не могла не поддержать проведение СВО Фото: Евгения ГУСЕВА

Белоруссия полностью поддерживает действия России на Украине, руководствуясь союзническими обязательствами и учитывая стратегическое партнерство Минска и Москвы. Об этом рассказал глава департамента международного военного сотрудничества белорусского министерства обороны Валерий Ревенко.

По его словам, Москва является стратегическим военным союзником Минска, поэтому другого решения, кроме поддержки действий РФ, от Белоруссии сложно было ожидать.

"Беларусь поддержала действия РФ, потому что она [Россия] наш стратегический союзник, и мы видим ряд острых вопросов на Украине, которые влияют на политику безопасности нашего государства и на состояние национальной безопасности", - цитирует Ревенко телеграм-канал Минобороны Белоруссии.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко публично заявил о том, что остановить боевые действия на Украине "мог бы один звонок из США" Владимиру Зеленскому. По его мнению, ООН, США и "коллективный Запад" в целом должны послать украинскому лидеру четкий сигнал о необходимости прекращения боев.

В этом случае спецоперация РФ на Украине может завершиться заключением перемирия. Однако Лукашенко сомневается в том, что Западу действительно нужен подобный сценарий: он полагает, что США и НАТО делают ставку на затягивание российской спецоперации.