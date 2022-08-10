В Словакии заявили о возобновлении прокачки нефти по «Дружбе» утром 11 августа 2022 года

Нефть по южной ветке трубопровода "Дружба" поступит на границу со Словакией в среду, 10 августа, около 16.30 (мск), а непосредственно на территорию республики - утром в четверг, 11 августа. Об этом сообщил пресс-секретарь словацкого нефтеперерабатывающего комбината Slovnaft Антон Молнар.

«Поставки нефти по южной ветви трубопровода "Дружба" должны возобновиться в среду, в 16.30 нефть должна прийти на границу Украины со Словакией. Непосредственно на территорию Словакии нефть должна поступить утром в четверг», - приводит РИА Новости его слова.

Напомним, 4 августа «Укртранснафта» остановила прокачку нефти из России по южной ветке «Дружба» в адрес Венгрии, Словакии, Чехии, поскольку российская сторона не может платить за транзит в условиях ограничительных мер Евросоюза.

Как писал сайт KP.RU, в среду, 10 августа, Slovnaft и венгерская нефтегазовая компания MOL заявили о переводе средств за транзит российской нефти по системе «Дружба». «Транснефть» в ответ заявила о своих планах возобновить прокачку, а Украина подтвердила получение средств.