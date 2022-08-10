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Экономика10 августа 2022 13:37

В Словакии заявили о возобновлении прокачки нефти по «Дружбе» утром 11 августа 2022 года

На границу страны нефть поступит 10 августа 2022 года
Елизавета КУЗНЕЦОВА

Нефть по южной ветке трубопровода "Дружба" поступит на границу со Словакией в среду, 10 августа, около 16.30 (мск), а непосредственно на территорию республики - утром в четверг, 11 августа. Об этом сообщил пресс-секретарь словацкого нефтеперерабатывающего комбината Slovnaft Антон Молнар.

«Поставки нефти по южной ветви трубопровода "Дружба" должны возобновиться в среду, в 16.30 нефть должна прийти на границу Украины со Словакией. Непосредственно на территорию Словакии нефть должна поступить утром в четверг», - приводит РИА Новости его слова.

Напомним, 4 августа «Укртранснафта» остановила прокачку нефти из России по южной ветке «Дружба» в адрес Венгрии, Словакии, Чехии, поскольку российская сторона не может платить за транзит в условиях ограничительных мер Евросоюза.

Как писал сайт KP.RU, в среду, 10 августа, Slovnaft и венгерская нефтегазовая компания MOL заявили о переводе средств за транзит российской нефти по системе «Дружба». «Транснефть» в ответ заявила о своих планах возобновить прокачку, а Украина подтвердила получение средств.