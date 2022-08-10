В Индии выявили новый более заразный штамм «омикрона», способный обходить антитела

В Индии нашли более заразный подвид "омикрона", который умеет обходить антитела. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Индии обнаружили новый штамм «омикрона». Эта вариация коронавируса оказалась еще более заразной, чем предыдущие. К тому же, она умеет проникать в организмы людей, у которых есть антитела, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на главного врача делийской больницы Lok Nayak Суреша Кумара.

По словам доктора Кумара, было исследовано 90 образцов биоматериала, полученного от жителей Дели. Среди этих образцов и был обнаружен новый подвид ковида.

«В образцах обнаружен подвариант BA-2.75 штамма «омикрон». Его скорость распространения больше. Об этом говорится в отчете об исследовании 90 образцов. Этот новый вариант способен атаковать и тех людей, у кого уже есть антитела, а также тех, кто ванкцинирован от COVID-19», - рассказал Суреш Кумар в интервью телеканалу.

Ранее BA-2.75 был обнаружен во многих странах мира, в том числе и в России. Ему дали название «кентавр». Сообщалось, что у большинства заразившихся им инфекция протекает в легкой форме. Тем не менее российский вирусолог Анатолий Альтштейн выступил за возвращение масочного режима в общественном транспорте.