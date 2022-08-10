Экс-сотруднице Первого канала Овсянниковой предъявлено обвинение в распространении фейков об армии Фото: СОЦСЕТИ

Бывшей сотруднице Первого канала Марине Овсянниковой было предъявление официальное обвинение по делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах Российской Федерации, что предусматривает до десяти лет тюремного заключения. Об этом в среду, 10 августа, сообщил ее адвокат Дмитрий Захватов.

«Ей предъявили обвинение по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ, которая предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы», - приводит РИА Новости слова защиты.

Захватов заявил, что следствие составило протокол задержания и ближайшую ночь его подзащитная проведет в изоляторе временного содержания на Петровке. Сообщатся, что на данный момент идет допрос, а вопрос о мере пресечения остается открытым. «Поводом для возбуждения дела послужил пикет на Софийской набережной Москвы», - уточнил адвокат.

Напомним, ранее у бывшего редактора Первого канала уже прошли обыски.