Инфляция в Германии ускорилась до 8,5% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В июле текущего года потребительские цены в Германии выросли на 8,5% в годовом выражении. Такие окончательные данные приводятся в отчете Федерального статистического управления страны (Destatis), где уточняется, что в помесячном выражении цены выросли на 0,8%.

Месяцем ранее потребительские цены в Германии выросли на 8,2% в годовом выражении, но снизились на 0,1% относительно мая 2022 года.

«Рост цен на энергоносители по-прежнему остается основной причиной высокой инфляции», - заявил глава Destatis Георг Тиль.

Уточняется, что энергоносители выросли в цене на 35,5% в годовом выражении после увеличения на 38% в июне этого, а продукты питания стали дороже на 14,8%. Без учета данных категорий потребительские цены в Германии увеличились на 3,2% год к году.

Напомним, ранее Евростат сообщил о рекордной инфляции в еврозоне, которая была зарегистрирована в июне 2022 года в 19 странах, составив 8,6% против 8,1% в мае этого года. Как сообщалось, инфляционный рекорд отмечен в странах Балтии.