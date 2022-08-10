Путин обсудил с главой Мали поставки российского топлива и удобрений Фото: REUTERS

В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и президент переходного периода Мали Ассими Гойта обсудили развитие сотрудничества в области торгово-экономического. Об этом в среду, 11 августа, сообщила пресс-служба Кремля.

Как сообщается, стороны обсудили возможность поставок российских продовольствия, удобрений и топлива. Малийский лидер также поблагодарил российского президента за поддержку.

«Затронута, в частности, тематика возможных поставок в Мали российских продовольствия, удобрений и топлива», - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что оба президента положительно оценили уровень взаимодействия двух стран во внешней политике, в том числе, по линии Организации Объединенных Наций (ООН). Российский лидер выразил надежду, что саммит Россия – Африка, проведение которого запланировано в 2023 году в Санкт-Петербурге, «будет способствовать укреплению традиционно дружественных связей нашей страны со всеми государствами Африканского континента».