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В мире10 августа 2022 15:15

Военные Польши начали осваивать американские танки Abrams

Глава Минобороны республики открыл соответствующие учения
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Военные Польши начали осваивать американские танки Abrams

Военные Польши начали осваивать американские танки Abrams

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польские военнослужащие начали обучаться использованию американских танков Abrams. Такое заявление в среду, 10 августа, сделал вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, открывая учения.

«Начался курс, начался тренинг, который дает возможность подготовки, быстрой подготовки за короткое время польских солдат и польских техников к обслуживанию танков Abrams», - заявил глава польского военного ведомства.

Блащак назвал целью учений подготовить военнослужащих к обслуживанию танков, чтобы с этим не возникла проблем, когда военные машины прибудут на вооружение Войска польского. «И так будет. Мы рассчитываем уже в будущем году получить 116 танков Abrams старшей версии», - заявил министр

Напомним, ранее польские власти заявили о своем решение расширить численность армии более чем в 2,5 раза: со 150 тысяч до 400 тысяч военных. Кроме того, республика заявила о планах докупить модернизированное оружие. Как сообщалось Польша заключила с США контракт на покупку 250 новых американских танков Abrams, поставки которых начнутся в начале 2021 года и продлятся до 2026 года.