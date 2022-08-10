В Ленинградской области 1 сентября откроются инженерные классы для будущих судостроителей

Ленинградская область готовит будущих корабелов: в выборгской школе №37 1 сентября откроются инженерные классы судостроительного направления. В них ребята разных возрастов будут углубленно изучать физику, математику, информатику и робототехнику. Это уже вторая школа региона, где реализуется подобный проект. Первые пилотные классы появились в прошлом году в Сосновском центре образования.Сегодня в них учатся более 470 детей.

Инженерные классы в школах создаются правительством Ленинградской области при участии Санкт-Петербургского государственного морского технического университета. На высокотехнологичное оборудование, новую мебель и ремонт выборгской школы №37 из бюджета региона было выделено 1,5 миллиона рублей. Еще 800 тысяч рублей профинансировал муниципальный бюджет.

- Современная школа дает не только базовые знания в рамках программы, но и развивает интересы ребенка, - подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. - Многие дети уже в младшей или средней школе понимают, с чем свяжут свое будущее. Именно поэтому в школах региона мы стараемся создать базу для технических и гуманитарных внешкольных, углубленных занятий. Инженерные судостроительные классы – как раз такой проект. Он помогает ребятам уже в школе выбрать перспективную профессию, а отрасли – вырастить готовые высококвалифицированные кадры.

В школе №37 Выборга будут работать четыре инженерных класса по направлениям «Морская робототехника и судомоделизм», «Компьютерное моделирование и проектирование», «Оптика лазеров» и «Технологическое предпринимательство». Школьники будут углубленно изучать инженерные дисциплины и на практике осваивать азы судостроения дополнительно к основной образовательной программе. Ленинградская область стала одним из 23 регионов, где такие классы открываются по поручению президента РФ Владимира Путина.

Инженерные классы в Сосновском центре образования начали свою работу в сентябре прошлого года. Региональный бюджет выделил на их техническое оснащение 20 миллионов рублей. Еще 1,5 миллиона рублей потратили на ремонт классов и покупку новой мебели.