Главе Минюста США и директору ФБР пригрозили убийством после обыска в имении Трампа Фото: REUTERS

Главе Министерства юстиций США Меррику Гарланду и директору Федерального бюро расследований (ФБР) Кристоферу Рею начали поступать угрозы убийства после обыска в имении бывшего американского президента Дональда Трампа.

Как передает телеканал Fox News, спецслужбы, которые отслеживают сообщения в социальных сетях, зарегистрировали значительный рост числа смертельных угроз в адрес Гарланда и Рея после прошедших накануне обысков в имении экс-главы Белого дома. Отмечается, что на данный момент обсуждают вопрос об усилении вооруженной охраны глав ведомств.

Напомним, в минувший вторник, 9 августа, об обысках рассказал сам Трамп, не уточнив, с чем именно это было связано. По данным СМИ, обыск в поместье Мар-а-Лаго продолжался более девяти часов, а участвовало в нем не менее ста агентов ФБР.

Как писал сайт KP.RU, после произошедшего член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин потребовала импичмента действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена, выразив недовольство действиями ФБР. Свое недовольство обысками высказал и губернатор американского штата Флорида Рон Десантис, который назвал США банановой республикой.