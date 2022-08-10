Посол России вызван в МИД Эстонии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский посол Таллине Владимир Липаев был вызван среду, 10 августа, в Министерство иностранных дел Эстонии в связи с обвинениями в адрес Москвы в нарушении воздушных границ республики.

«Сегодня, 10 августа, Министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла России в Эстонии, чтобы выразить протест и вручить ноту в связи с нарушением воздушного пространства Эстонии 9 августа», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Как заявляют в министерстве республике нарушение границы якобы произошло недалеко от контрольно-пропускного пункта Койдула на юго-востоке страны, «где российский вертолет без разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии».

Главный штаб Сил обороны Эстонии заявляет о вертолете Ми-8, который якобы находился в воздушном пространстве республики примерно минуту, а «радиосвязь с эстонской авиадиспетчерской службой отсутствовала».