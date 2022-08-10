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Политика10 августа 2022 16:02

ВСУ за 35 минут трижды обстреляли Донецк

Было выпущено 18 снарядов калибра 152 мм
Мария ПАВЛОВА
ВСУ обстреляли Донецк трижды за 35 минут.

ВСУ обстреляли Донецк трижды за 35 минут.

Фото: REUTERS

Украинские войска три раза за 35 минут обстреляли Донецк в среду 10 августа. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Сообщается, что обстрелу подверглись Киевский и Куйбышевский район Донецка. В 17.20 со стороны ВСУ было выпущено пять снарядов по населенному пункту Нетайлово и Киевскому району Донецка, после чего в 17.40 по населенному пункту Первомайское выпущено пять снарядов, а в 17.55 по Киевскому и Куйбышевскому району Донецка выпущено еще восемь снарядов.

Ранее в тот же день СЦКК сообщил об обстреле населенного пункта Красногоровки. С 15.15 до 15.50 ВСУ выпустили по Красногоровке 19 снарядов калибром 152 мм.

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 августа 2022 года. Следите за событиями вместе с нами.