ВСУ за 35 минут трижды обстреляли Донецк

ВСУ обстреляли Донецк трижды за 35 минут. Фото: REUTERS

Украинские войска три раза за 35 минут обстреляли Донецк в среду 10 августа. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Сообщается, что обстрелу подверглись Киевский и Куйбышевский район Донецка. В 17.20 со стороны ВСУ было выпущено пять снарядов по населенному пункту Нетайлово и Киевскому району Донецка, после чего в 17.40 по населенному пункту Первомайское выпущено пять снарядов, а в 17.55 по Киевскому и Куйбышевскому району Донецка выпущено еще восемь снарядов.

Ранее в тот же день СЦКК сообщил об обстреле населенного пункта Красногоровки. С 15.15 до 15.50 ВСУ выпустили по Красногоровке 19 снарядов калибром 152 мм.

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