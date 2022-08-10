Samsung представил новые модели складных смартфонов Galaxy Z Фото: REUTERS

Компания Samsung в ходе своей ежегодной онлайн-презентации Samsung Unpacked представила новый смартфон Galaxy Z Fold4 со складывающимся экраном, а также более компактный смартфон Z Flip4.

Samsung Galaxy Z Fold4 имеет стилус S Pen и складной экран в формате «книжка», а также ультратонкое защитное стекло Ultra Thin Glass и фронтальную камеру под экраном. Сообщается, что площадь основного экрана составляет 7,6 дюйма, а верхнего - 6,2 дюйма. Телефон имеет процессор с мощностью 4nm.

Новый смартфон оснастили широкоугольной камерой 50Мп, ультраширокоугольной - 12Мп, фронтальной камерой в 10Мп, а также 10-мегапиксельной камерой для трехкратного оптического увеличения и камерой под дисплеем в 4Мп.

Galaxy Fold обладает новым режимом многозадачности, который расположен на главном экране, а выпускается он в трех вариантах - с 256 Гб физической памяти, 512 Гб и 1Тб, оперативная же память у всех смартфонов составляет 12 Гб. Стартовая цена составляет 1 799 долларов, а в продажу он поступит 25 августа, но уже сейчас можно сделать предзаказ.

Samsung также представил более компактный складной смартфон Galaxy Z Flip4, оснащенный двумя дисплеями и тремя камерами - основной в 12 Мп со светочувствительностью f/1,8, широкоугольной в 12 Мп со светочувствительностью f/2,2 и фронтальной в 10 Мп с f/2,4. Это телефон выпускается с 8 Гб оперативной памяти и в трех вариациях физической памяти - 128, 256 и 512Гб. Стартовая цена установлена на уровне 1 тысяча долларов, а продажи начнутся с 26 августа.

Все устройства выпускаются в четырех цветах - графит, синий, а также розовый и светло-лиловый.