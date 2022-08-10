Владимир Мау вернулся на работу в РАНХиГС в прежнем статусе ректора

Владимир Мау. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Владимир Мау вернулся на работу в Российскую академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) в прежнем статусе ректора, однако следствие по его делу продолжается.

«Владимир Мау вернулся к исполнению обязанностей ректора президентской академии», - приводит ТАСС заявление представителя пресс-службы вузы.

Напомним, Владимир Мау, которого обвиняют в особо крупном мошенничестве, согласно решению суда, должен был находиться под домашним арестом в своей квартире в Москве до 7 августа, Суд позже продлил арест до 7 ноября текущего года, однако следователь смягчил меру пресечения, заменив домашний арест подпиской о невыезде. Как писал сайт KP.RU, ректору РАНХиГС вменяется нанесение ущерба в размере 21 миллион рублей путем фиктивного трудоустройства сотрудников в вуз.