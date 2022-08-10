В США заочно обвинили иранца в попытке организации убийства экс-советника Белого дома

В США заочно предъявили обвинение гражданину Ирана в попытке организации покушения на экс-советника Белого дома Болтона. Фото: REUTERS

Гражданину Ирана в США заочно предъявлено обвинение в планировании покушения на бывшего помощника по национальной безопасности бывшего американского президента Дональда Трампа Джона Болтона. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства Юстиции Соединенных Штатов. Документ размещен на сайте ведомства в среду 10 августа, он доступен здесь.

Речь идет о 445-летнем жителе Тегерана Шахаме Пурсафи, он же Мехди Резайи, который является членом элитного Корпуса стражей исламской революции вооруженных сил Ирана. Иранца обвиняют в том, что он с октября 2021 года пытался организовать убийство Болтона. Мотивацией Минюст США называет месть.

«Вероятно, в качестве мести за гибель в январе 2020 года командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани», - сказано в пресс-релизе.

Сообщается, что Пурсафи, работавший от имени «Аль-Кудс», пытался заплатить лицам в США $300 тыс. за убийство Болтона в Вашингтоне или штате Мэриленд.

Пурсафи находится на свободе, за пределами США. Если его признают виновным, иранцу грозит до 25 лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч долларов.

Напомним, в январе 2020 года США пустили три ракеты по Багдаду, погиб лидер «Аль-Кудс» Сулеймани.

США и Иран подтвердили убийство генерала Сулеймани в результате американского ракетного удара. В Пентагоне заявили, что действовали по приказу Трампа.

Также сообщалось, что командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами пообещал продолжать мстить Соединенным Штатам за убийство иранского генерала Касема Сулеймани.