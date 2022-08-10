ВМС Ирана отразили нападение нескольких катеров на торговое судно в Красном море Фото: REUTERS

Военно-морские службы (ВМС) Ирана в ночь на среду, 10 августа, отбила нападение на иранское торговое судно в Красном море. Такое заявление сделал глава оперативного управления ВМС контр-адмирала Мустафу Таджедини.

«Флотилия сопровождения во главе с эсминцем "Джамаран", получив сигнал об атаке от иранского торгового корабля, оперативно прибыла на место и вступила в столкновения с катерами. Тем пришлось ретироваться», - приводит Arab News слова контр-адмирала, который отметил, что «благодаря эффективному присутствию и после интенсивной перестрелки атакующие суда скрылись».

Глава оперативного управления ВМС не уточнил, кто именно собирался захватить торговое судно, а также какое судно было выбрано для нападения. Тем не менее издание сообщает, что южная часть акватории Красного моря является местом, где активно действуют сомалийские пираты.

После волны нападений сомалийских пиратов, произошедших в период с 2000 по 2011 годы, Тегеран принял решение об усилении своего военно-морское присутствия в Аденском заливе.