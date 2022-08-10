Белоруссия считает Россию стратегическим партнером в сфере безопасности, но готова сотрудничать с НАТО

В Минобороны Белоруссии отметили значимость стратегического партнерства с Россией. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Основным вектором военной политики Белоруссии является развитие стратегического союзничества с Российской Федерацией. Об этом заявил в среду 10 августа начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко в интервью телекомпании белорусского оборонного ведомства «Воен-ТВ».

«Это огромный фактор стратегического сдерживания наших партнеров от необдуманных действий в отношении нашего государства», - заявил Ревенко, добавив, что отношения в рамках Союзного государства носят конструктивный характер.

В то же время представитель белорусского Минобороны допустил сотрудничество со странами Североатлантического альянса.

«Находясь в эпицентре событий в Европе... конечно, надо думать об установлении взаимовыгодных отношений, в том числе и со странами — членами блока НАТО», - отметил Валерий Ревенко.

Также Валерий Ревенко заявил, что Белоруссия полностью поддерживает действия России на Украине, руководствуясь союзническими обязательствами и учитывая стратегическое партнерство Минска и Москвы.