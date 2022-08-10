Французский депутат предложил отменить антироссийские санкции ради Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат парламента Франции и пресс-секретарь партии «Национальное объединение» Лоран Жакобелли заявил, что Парижу необходимо отменить антироссийские санкционные ограничения для того, чтобы снять бремя их последствий с французских жителей, а также разрешить украинский кризис.

Парламентарий указал на то, что, несмотря на ограничения, дела у России обстоят «не так уж плохо», отметив, что рубль укрепился, а экспорт вырос, чего нельзя сказать о Франции, жители которой сейчас должны переплачивать за электроэнергию.

«Единственный, кто страдает от этих санкций, - это наложившие их нации, включая французов», - приводит Valeurs Actuelles слова политика.

Жакобелли также раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за его отступление от голлистской геополитической доктрины, отметив, что Париж играет особую роль в Европе, а присоединение страны к «антироссийскому хору» лишило французского лидера возможности быть переговорщиком между Россией и Украиной. По его мнению, единственным способом добиться решения украинского кризиса является переговоры и дипломатия.