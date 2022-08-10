Захарова после предложений Макфола о "сборе" с россиян напомнила США о бомбежках Ирака и Югославии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на предложение бывшего американского посла в Москве Майкла Макфола о «сборе» с российских за поездки в «свободные страны», поинтересовавшись, сколько американцы платят за восстановление разрушенных США стран.

«Боюсь спросить, сколько платят граждане США специальных налогов или дополнительных сборов на восстановление Ирака? А Белграда?», - написала дипломат в своем Telegram-канале.

Захарова обратилась к бывшему послу с вопросом, когда администрация президента США Джо Байдена собирается «внести подобную законодательную инициативу, чтобы начать восстанавливать справедливость после устроенной Штатами мясорубки в этих странах», и предположив, что это произойдет «сразу после выборов в конгресс, чтобы уже наверняка».

Ранее Макфол заявил, что каждый российский гражданин, получающий визу для поездок в «свободную страну», обязан оплатить «дополнительный сбор или налог». По его словам, собранные средства должны направить в специальный фонд восстановления Украины.