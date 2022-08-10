У «Молдовагаза» нет денег на авансовый платеж «Газпрому» в августе

У Молдавии нет денег, чтобы заплатить за российский газ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Компания «Молдовагаз» не может заплатить «Газпрому» за потребленный в августе газ, так как у нее нет денег. Об этом рассказал в интервью молдавскому изданию NewsMaker.md глава компании Вадим Чебан.

Чебан отметил, что «Молдовагаз» попросил у «Газпрома» отсрочку по платежам, но пока не получил ни положительного, ни отрицательного ответа.

«Единственное, что сейчас может нам помочь — это отсрочка и перенос выплаты этой суммы на четвертый квартал», — сказал Вадим Чебан.

Тем временем Катар отказался поставлять газ в Германию, а лидером по величине цен на газ в Европе стали Нидерланды.

Напомним, в марте 2022 года президент России Владимир Путин поменял правила оплаты за российский газ: Недружественные страны теперь должны платить в рублях.

«Мы предлагаем покупателям из недружественных стран понятную и прозрачную схему. Они должны открыть рублевые счета в российских банках. Именно с этих счетов будет вестись оплата газа, поставленного с 1 апреля», - сказал Путин.