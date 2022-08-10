В ЦБ рассказали, даст ли дополнительная идентификация при крупных переводах гарантию от мошенничества

Центробанк предложил "период охлаждения" как возможность вернуть переведенные на счета мошенников деньги. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Центробанк назвал дополнительную идентификацию при совершении крупных денежных переводов гарантией от мошенничества. Об этом сообщили в пресс-службе банка в среду 10 августа.

Речь идет о переводах более чем на 10 тысяч рублей. В случае, если человек становится жертвой мошенничества, совершенного с помощью методов социальной инженерии, по прошествии времени отменить операцию невозможно, отметили в банке.

«В большинстве случаев человек осознает, что стал жертвой мошенников, спустя время, когда отменить перевод невозможно», - отметили в банке, указав, что нормативными актами ЦБ уже предусмотрены требования к многоступенчатой идентификации, в том числе применение пин-кодов и СМС-паролей.

В банке назвали целесообразным ведение так называемого «периода охлаждения», в течение которого отправитель может отменить перевод. Кроме того, ЦБ обсуждает механизмы эффективного информационного взаимодействия с МВД для борьбы с мошенническими схемами.

Ранее Центробанк назвал недопустимым введение комиссий за обслуживание валютных счетов граждан без их согласия.

Также сообщалось, что Госдума разрешила банкам передавать биометрические данные в единую систему без согласия владельцев, норма должна вступить в силу с 1 марта 2023.