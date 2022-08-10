Крымский депутат Гемпель заявил, что Крым «не по зубам» киевскому режиму

Крымский депутат заявил, что полуосторов "не по зубам" президенту Украины Зеленскому. Фото: REUTERS

В Крыму назвали «пшиком» слова Владимира Зеленского о возможном возвращении Крыма в состав Украины. Об этом заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в интервью РИА Новости.

По словам Гемпеля, Крым в военном плане надежно укреплен.

«Крым надежно укреплен в военном плане и никому не по зубам, особенно украинским националистам. Как бы не храбрился Зеленский, все его слова и обещания - очередной пшик», - сказал депутат, отметив, что Украина отказалась от идеи вернуть Крым и педалирует эту тему только как повод для получения западных траншей, которые впоследствии разворовываются.

Ранее Зеленский попытался оставить Крым без газа. Украина ударила по газовым буровым установкам «Черноморнефтегаза» в районе полуострова.

В июне глава Крыма Сергей Аксенов жестко ответил на обещание Зеленского «вернуть» Крым.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский смягчил риторику и намекнул на возможность отказаться от претензий на Крым.