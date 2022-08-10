Московский суд арестовал журналистку Баязитову, обвиняемую в вымогательстве

Журналистку Баязитову арестовали по делу о вымогательстве. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Суд арестовал журналистку Александру Баязитову по обвинению в вымогательстве имущества. Об этом сообщает в среду 10 августа РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Баязитовой», - сообщили в пресс-службе Кузьминского суда города Москвы, уточнив, что журналистка пробудет под стражей до октября.

Ранее сообщалось, что известным экономическим журналистом, блогером Александрой Баязитовой заинтересовались правоохранительные органы.

Как рассказал KP.RU знакомый с ситуацией источник, Баязитова хотела получить деньги у неназванного лица за то, что она якобы не будет публиковать сомнительный материал.

Александра Баязитова в разное время работала в «Коммерсанте», «Известиях» и на портале Life.ru. Санкции статьи, по которой обвиняют журналистку, предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы.