Попавший под санкции правозащитник Александр Ионов: Власти США фабрикуют дела против людей, поддерживающих Россию в конфликте с Украиной

Политолог и правозащитник Александр Ионов (слева) на пресс-конференции в Москве. Фото: из личного архива

Власти США создают опасный прецедент, который грозит реальными тюремными сроками людям, занимающим взвешенную или пророссийскую позицию в конфликте России и Украины. Об этом известный политолог и правозащитник Александр Ионов заявил на пресс-конференции в Москве.

В конце июля Ионов попал под персональные санкции американского правительства. Кроме того, он стал фигурантом уголовного дела, которое завели против него в городе Тампа в штате Флорида. Правозащитнику предъявили обвинение в финансовой поддержке американских политических групп с целью повлиять на ход избирательной кампании в США.

На пресс-конференции политолог высказал свою версию происходящего за океаном, подчеркнув, что подвергся преследованиям за свою открытую поддержку действий России в СВО. По словам правозащитника, он получил от правительства США краткий документ с перечнем выдвинутых против него бездоказательных обвинений. В послании, в частности, упоминается, что Ионов якобы с 2014 года руководил кампанией по оправданию спецоперации России на Украине, а также вербовал американцев, призывая их работать на российское правительство. Политика обвиняют в «распространении российской пропаганды», «вмешательстве в выборы США» и «организации многолетней кампании вредоносного влияния». Сам Ионов назвал эти обвинения полной чушью, сообщает Telegram-канал "Медиастанция".

Политолог рассказал, что уже отправил официальный запрос в ФБР. Правда, никакого ответа он до сих пор не получил. Что будет дальше, неизвестно, поскольку из-за наложенных на Ионова санкций ни один адвокат в США не соглашается представлять его интересы. Кроме того, из-за санкций ему будет проблематично оплатить работу американских юристов.

Ионов уверен, что у американских властей есть четкий план: запугать всех, кто взвешенно оценивает ситуацию вокруг Украины и не скрывает своей пророссийской позиции. Правительство США открыло охоту на ведьм и пытается показать, что люди с оппозиционной точкой зрения могут получить за свои убеждения реальный тюремный срок.

- По сути, сегодня всем тем силам, которые пытаются давать взвешенную информацию в Соединенных Штатах по украинскому кризису, тем силам, которые пытаются давать пророссийскую позицию, был послан определенный месседж через мой кейс, в котором говорится: «Если вы будете дальше продолжать какую-то пророссийскую либо взвешенную политику, мы вас будем привлекать», - заявил Александр Ионов.

Если российского политолога осудят за океаном, хоть и заочно, может создаться опасный прецедент. По словам Ионова, на его примере власти США могут себе позволить арестовывать людей по всему миру. Американское правительство начнет использовать свое влияние и «наказывать» людей, открыто поддерживающих Россию.