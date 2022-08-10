Transpetrol сообщил, что поставки нефти по «Дружбе» в Чехию не возобновятся

Прокачка нефти по "Дружбе" в Чехию не будет возобновлена. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поставки нефти в Чехию по трубопроводу «Дружба» не возобновятся. Об этом в среду 10 августа сообщила помощник руководителя компании Transpetrol Линда Вашковичова.

«Поставка в Чехию не будет обновлена», - цитирует Вашковичову РИА Новости.

Представитель Transpetrol, являющейся оператором словацкого участка трубопровода «Дружба», не сообщила более никаких подробностей.

Напомним, украинская «Укртранснафта» остановила прокачку нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» в направлении Венгрии, Чехии и Словакии, объяснив это невозможностью принять платеж за транзит российской нефти из-за санкций ЕС.

Позже венгерская нефтегазовая компания MOL предложила взять на себя оплату транзита российской нефти через «Дружбу».

Запасы углеводорода на нефтеперерабатывающих заводах Венгрии, Словакии и Чехии могут закончиться в течение недели, если поставки по «Дружбе» не возобновятся.