Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика10 августа 2022 19:18

Transpetrol сообщил, что поставки нефти по «Дружбе» в Чехию не возобновятся

Поставки нефти в Чехию по южной ветке трубопровода не будут обновлены
Мария ПАВЛОВА
Прокачка нефти по "Дружбе" в Чехию не будет возобновлена.

Прокачка нефти по "Дружбе" в Чехию не будет возобновлена.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поставки нефти в Чехию по трубопроводу «Дружба» не возобновятся. Об этом в среду 10 августа сообщила помощник руководителя компании Transpetrol Линда Вашковичова.

«Поставка в Чехию не будет обновлена», - цитирует Вашковичову РИА Новости.

Представитель Transpetrol, являющейся оператором словацкого участка трубопровода «Дружба», не сообщила более никаких подробностей.

Напомним, украинская «Укртранснафта» остановила прокачку нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» в направлении Венгрии, Чехии и Словакии, объяснив это невозможностью принять платеж за транзит российской нефти из-за санкций ЕС.

Позже венгерская нефтегазовая компания MOL предложила взять на себя оплату транзита российской нефти через «Дружбу».

Запасы углеводорода на нефтеперерабатывающих заводах Венгрии, Словакии и Чехии могут закончиться в течение недели, если поставки по «Дружбе» не возобновятся.