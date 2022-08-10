России предрекли новую волну коронавируса. Биолог рассказала, когда она начнется

России предрекли новую волну коронавируса Фото: Светлана Макеева

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова предупредила, что в России растет число зараженных коронавирусом граждан.

Эксперт полагает, что подъем заболеваемости ковидом в России начнется в августе 2022 года, однако уже к сентябрю она прогнозирует спад. Об этом биолог рассказала в беседе с изданием Lenta.ru.

Баранова также обратила внимание на то, что ситуация с covid-19, вероятно, будет развиваться по тому же сценарию, что и в Южной Африке, а затем в Америке и Европе.

- Это происходит практически во всех странах, за исключением Японии и России. В Япония - из-за географических особенностей. В России - из-за уровня изоляции. Чем меньше люди перемещаются между странами, тем на боле длительное время может откладываться вспышка, - объяснила профессор.

10 августа телеканал "360" со ссылкой на оперштаб сообщал, что за последние сутки в РФ специалисты выявили максимальное количество случаев заражения коронавирусом начиная с 26 марта. По данным ведомства, положительный результат теста на коронавирус получил 23 771 россиянин.

Тем временем, ФАН пишет, что срок годности российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" был продлен. Специалисты Минздрава подчеркнули, что срок годности вакцины зависит от производителя препарата. По их словам, для разных производителей он составляет от шести месяцев до одного года.