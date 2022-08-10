Цена газа в Европе по итогам торгов в Лондоне выросла до 2 200 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе завершили торги во вторник 10 августа ростом на 20 процентов. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Биржевые цены на газ в Европе завершили торги во вторник 10 августа ростом на 20 процентов и достигли почти 2240 долларов за тысячу кубометров. Об этом, ссылаясь на данные лондонской биржи ICE, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что поставки нефти в Чехию по трубопроводу «Дружба» не возобновятся после того, как «Укртранснафта» остановила прокачку нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» в направлении Венгрии, Чехии и Словакии, объяснив это невозможностью принять платеж за транзит российской нефти из-за санкций ЕС.

Тем временем Шредер и Путин обсудили возможность задействовать «Северный поток – 2» для поставок газа в Европу.

Канадский министр Джонатан Уилкинсон выразил уверенность, что «Северный поток» не заменить транзитом через Украину из-за различий в пропускной способности.

Также сообщалось, что цены в России снижаются второй месяц подряд: что подешевело сильнее всего и когда вернется инфляция, читайте здесь на KP.RU.