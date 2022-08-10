Песков заявил, что отрицающие Россию страны переходят грань разумного

Песков заявил о невозможности отрицать Россию. Фото: REUTERS

Многие страны, отрицая Россию, переходят границы разумного. Об этом заявил в среду 10 августа официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в программе Вести на телеканале «Россия 1». Песков сказал об этом, комментируя решение Литвы о лишении фигуристов Ванагаса и Дробязко госнаграды за участие в российском шоу.

«Очень многие страны, ну, переходят какие-то границы разумного. Ну, можно ли отрицать Чайковского, нельзя. Можно ли отрицать Россию - нельзя. Хотите, не хотите - это просто невозможно», - сказал Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь Кремля отметил, что нельзя отрицать заработанные спортсменами награды, даже аннулировав их.

«Можно ли отрицать те награды, которые спортсмены заработали, выступая за ту же Литву? Они делали так, чтобы флаг Литвы поднимался. Тоже невозможно. Вы можете указом это аннулировать, но это невозможно», - заявил Песков.

Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа объявил о лишении государственных наград фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса за то, что они выступили на шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» в Сочи. Науседа в беседе с журналистами назвал поведение спортсменов «циничным поступком», которым они «перечеркнули» все свои заслуги перед страной.

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала действия литовских властей в отношении фигуристов Маргариты Дробязко и Повиласа Ванагаса настоящим геноцидом.