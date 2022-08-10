Украинские войска обстреляли пивоваренный завод в Донецке, произошла утечка аммиака

ВСУ обстреляли пивоваренный завод в Донецке, произошла утечка аммиака. Фото: REUTERS

Утечка аммиака произошла в результате обстрела украинскими военными пивоваренного завода в Калининском районе Донецка. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

Обстрел произошел в среду 10 августа. Сообщается, что зона поражения отравляющим веществом составляет два километра.

Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики рекомендует горожанам не находиться на улице и не открывать окна.

Ранее сообщалось, что ВСУ за 35 минут трижды обстреляли Донецк. Было выпущено 18 снарядов калибра 152 мм.

Ранее полковник ВСУ Владимир Баранюк рассказал, почему противотанковые ракетные комплексы Javelin оказались бесполезны для Украины.

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