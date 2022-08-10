Стало известно, почему автомобили в России упали в цене Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал объяснил, почему в России произошло снижение цен на автомобили.

По его мнению, это связано с процессом стабилизации отрасли. Он также добавил, что это именно тот фактор, который сигнализирует о спокойствии поставщиков и продавцов.

Сигал также объяснил в беседе с изданием Lenta.ru., что авторынок считается достаточно неповоротливой и медлительной отраслью из-за логистики.

- Снижение цен на авто в старее - это очевидный маркер спокойствия и уверенности как поставщиков, так и продавцов ... Но до зимних ценовых значений пока далеко, - отметил эксперт, обратив внимание , что на вторичном рынке пока цены держатся на высоком уровне.

Накануне "Известия" писали, что в России снизились цены на иномарки с пробегом. Средняя цена наиболее популярных брендов зарубежных марок с пробегом на площадке "Авито Авто" упала до значений января 2022 года.

А в конце июля этого года ФАН сообщал о росте спроса на премиальные модели авто. В частности, состоятельные россияне стали активней покупать на вторичном рынке Bentley и Maserati. За последние семь месяцев около 1000 премиальных иномарок нашли своих новых хозяев.